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В Харьковской области от взрыва погиб пограничник

В Харьковской области от взрыва погиб пограничник
10:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:В результате взрыва неизвестного взрывного предмета в Харьковской области погиб пограничник.

Во время несения службы на границе в Харьковской области в результате разрыва неизвестного взрывного предмета от полученного ранения погиб пограничник, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Около 19 часов 30 августа в момент передышки и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранение в шею", - отмечается в сообщении, на сайте Госпогранслужбы Украины в пятницу вечером.

По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы умер в автомобиле скорой медицинской помощи.

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"Для объективного установления причин, приведших к гибели пограничника на месте также работает группа офицеров пограничного ведомства." – отметили а Госпогранслужбе.

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Харьков, Взрыв, Пограничники, Госпогранслужба Украины.
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