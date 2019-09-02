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Понедельник, 02.09.2019
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Пойман иностранец с поддельным паспортом, который пытался въехать в Украину

Пойман иностранец с поддельным паспортом, который пытался въехать в Украину
17:00 Сегодня Телеграф Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:В херсонском аэропорту пограничники обнаружили иностранца с поддельным паспортом.

Херсонские пограничники при осуществлении пропускных операций продолжают выявлять иностранных граждан, используя поддельные паспортные документы, незаконно пытаются попасть на территорию Украины.

Вчера, 1 сентября, в пункте пропуска "Херсон-Авиа" во время оформления авиарейса "Стамбул-Херсон" пограничники обнаружили гражданина Кыргызской Республики.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Гражданин предоставил на контроль частично поддельный паспортный документ.

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Иностранца на территорию Украины пограничники не пропустили и следующим рейсом вернули в Турцию, а поддельный паспорт изъяли и передали в Главное экспертно-криминалистического центра Государственной пограничной службы Украины.

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Пограничники, Херсон, Госпогранслужба.
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