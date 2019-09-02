В зоне ООС погиб украинский военный

Новости Украины:Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник 7 раз нарушили "режим тишины" в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военнослужащий погиб, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. (...) В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - сказано в сообщении.

Отмечается, что боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершил один обстрел позиций Объединенных сил, а именно вблизи населенного пункта Новотошковское - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.