Улицу Круглоуниверситетскую в Киеве перекроют на целый месяц

Новости Украины:В столице на целый месяц ограничат движение на улице Круглоуниверситетской.

В Киеве с 10 сентября по 10 ноября на улице Круглоуниверситетской будет ограничено движение транспортных средств.

Это предусмотрено распоряжением КГГА №1532, сообщает Официальный портал Киева.

"С10 сентября по 10 ноября на улице Круглоуниверситетской (от пересечения с Крутым спуском до дома № 12) временно ограничат движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие работы позволят подключить эти сети к жилому дому с подземным паркингом, встроенными помещениями и спортивным залом гимназии №86 "Консул" на улице Лютеранской, 14-в в Печерском районе.

Как информирует КГГА, на период выполнения работ заказчик строительства - ОАО "Проминвестгруп-1" - обязан разработать, согласовать с Управлением патрульной полиции в г. Киеве Департамента патрульной полиции и представить на утверждение в Департамент транспортной инфраструктуры временную схему организации дорожного движения, обеспечить свободное и безопасное движение пешеходов и транспортных средств.

Также после завершения работ, до 10 ноября, общество должно восстановить покрытие проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия по типу существующего, а покрытие тротуаров - фигурными элементами мощения.