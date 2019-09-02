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Своевременная медицинская помощь будет предоставлена каждому - глава Луганской ОГА

Своевременная медицинская помощь будет предоставлена каждому - глава Луганской ОГА
21:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В Луганской ОГА думают над совместным использованием для населения зданий облбольницы, арендованных для мобильного военного госпиталя.

Глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий рассматривает различные варианты решения вопроса с предоставлением жителям Луганской области медицинской помощи в учреждениях здравоохранения третичного уровня.

"В том числе, рассматривается вариант совместного использования зданий Луганской областной клинической больницы, которые в 2016 году были переданы в аренду под мобильный военный госпиталь", - сообщается в пресс-релизе облгосадминистрации.

Как известно, Луганская областная клиническая больница (ЛОКБ) до 2014 года имела в своем составе 29 стационарных отделений, а сегодня смогла развернуть только 4 отделения, которые временно находятся на арендованных площадях в составе городских больниц: в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и других городах области. В мае 2015 года для нужд ЛОКБ были переданы хирургический и психоневрологический корпуса бывшей городской больницы Северодонецка.

В Луганской ОГА отмечают, что 4 марта 2016 года тогдашний руководитель областной военно-гражданской администрации Георгий Тука лично заключил с квартирно-эксплуатационным отделом города Луганска (сейчас расположен в Славянске Донецкой области – ИФ) договор аренды этих корпусов для размещения мобильного военного госпиталя сроком до 31 декабря 2016 года. Госпиталь расположен там и сегодня (договор аренды между Луганской ОГА и Северодонецкой квартирно-эксплуатационной частью от 01 декабря 2017 года, пролонгированный с 23 ноября 2018 года до 30 ноября 2019 года).

"ЛОКБ, как главное учреждение по оказанию высокоспециализированной медицинской помощи, на сегодня осталась без собственных помещений", - подчеркнули в ОГА.

В администрации указали, что ежегодная потребность населения Луганской области (3 города и 12 районов) только в высококвалифицированной медицинской помощи в условиях областной клинической больницы составляет более 12 тыс. госпитализаций.

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"Сегодня существует насущная проблема оказания высокоспециализированной помощи населению при сердечно-сосудистых, болезнях органов пищеварения, дыхания, сахарном диабете и других эндокринных патологиях. Кроме того, на территории области сегодня не предоставляется надлежащая помощь беременным женщинам, роженицам, новорожденным детям, недоношенным младенцам", - рассказали в ОГА.

"Таким образом, целесообразно срочное решение вопроса совместного использования арендованных зданий с разделением зон ответственности, поскольку строительство новой больницы – это долгосрочный и дорогостоящий процесс, который займет примерно 3 года, а в настоящее время нет даже проекта строительства. Руководство Луганской областной государственной администрации настроено на решение данного вопроса с учетом интересов обеих сторон", - говорится в сообщении.

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Луганск, Луганская ОГА, Виталий Комарницкий.
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