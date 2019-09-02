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Одесская полиция задержала подозреваемого в двух тяжелых преступлениях (Видео)

Одесская полиция задержала подозреваемого в двух тяжелых преступлениях (Видео)
21:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Одессе задержан иностранец, который расстрелял автомобиль с водителем и ограбил отделение "Новой почты".

В Одессе задержали иностранца, который в августе расстрелял автомобиль с водителем и ограбил отделение "Новой почты".

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, в конце прошлой недели полиция задержала подозреваемого в совершении двух тяжких преступлений, совершенных в Беляевском районе области.

В частности, в начале августа вооруженный ружьем мужчина на трассе "Киев - Одесса" обстрелял Mitsubishi Pajero.

"Увидев на обочине автодороги Киев - Одесса припаркованный внедорожник, злоумышленник несколько раз выстрелил по нему из ружья. В результате водитель получил огнестрельные ранения. Отобрать автомобиль подозреваемый не смог, поскольку раненый мужчина уехал", - рассказали в главке.

В тот же день в селе Нерубайское злоумышленник совершил разбойное нападение на отделение "Новой почты". В частности, угрожая работнице учреждения и выстрелив в потолок из ружья, он забрал из кассы более 10 тыс. грн, после чего скрылся.

Злоумышленником оказался 39-летний гражданин соседнего государства, который сейчас проживает в Одессе.

"Установлено, что у себя на родине мужчина был осужден за грабежи и кражи. Кроме того, он имеет судимость за участие в массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе и в настоящее время находится на испытательном сроке", - сообщили в главке.

Давать показания по фактам покушения на убийство и разбоя и объяснять мотивы этих преступлений злоумышленник отказался.

Сейчас полиция рассматривает несколько версий, в том числе, убийство с целью завладения автотранспортом.

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В ходе проведения следственных действий мужчина опознан потерпевшими, а по месту его жительства изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность к этим преступлениям.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Кроме того, решается вопрос о предъявлении злоумышленнику подозрения по ч. 3 ст. 187 (разбой). Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления, - до пятнадцати лет лишения свободы.

Также фигурант проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории региона.

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Одесса, Нацполиция.
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