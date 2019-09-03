В Киеве студенты отравились шаурмой, семь человек в больнице

Новости Украины:На место происшествия направили следственно-оперативную группу.

В Киеве студенты 2 сентября отравились шаурмой на улице Борщаговская. 7 человек попали в больницу. По состоянию на 22:00 от врачей поступила информация о госпитализации семи человек. По словам пациентов, все они покупали шаурму в одном киоске.

Со службы 103 правоохранители начали получать информацию о госпитализации с острой кишечной инфекцией в больничных заведений студентов одного из вузов. Молодые люди объяснили врачам, что покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской.

Полицейские начали отрабатывать информацию об отравлении шаурмой. На место происшествия направили следственно-оперативную группу. После проведения первоочередной проверки следователи Соломенского управления полиции определятся с правовой квалификацией события.