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Секретарь горсовета Борисполя избил человека

Секретарь горсовета Борисполя избил человека
06:32 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский назвал "разбойником", напал на активиста.

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок 29 августа напал на общественного активиста в здании горсовета. Об этом полиции стало известно из социальных сетей, информирует пресс-служба ГУНП в Киевской области.

"После получения сообщения в городской совет Борисполя сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила и допросила свидетелей. В процессуальном порядке изъяла видео с камер наблюдения, изучила его и приобщила к материалам уголовного производства", - говорится в сообщении.

Следователи подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы.

"Она будет назначена после выздоровления избитого гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений", - отмечается в сообщении.

По данному факту следователями расследуется уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Готовится проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру области и объявления подозрения нападавшему.

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Напомним: 10 июля, президент Владимир Зеленский в Борисполе представил нового главу Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна. На официальной встрече обсуждался вопрос функционирования Бориспольской больницы. Между президентом и секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком произошла перепалка.

В результате спора Зеленский заявил, что Годунок был осужден за разбой с тяжелыми телесными повреждениями. Президент назвал чиновника "разбойником" и выгнал его из зала.

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Активисты, Ярослав Годунок, Секретарь горсовета Борисполя, Годунок напал на активиста.
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