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РФ отправила на Донбасс дополнительные группировки

РФ отправила на Донбасс дополнительные группировки
14:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Вооруженные силы РФ с Ростовской области отправили на Донбасс дополнительные диверсионные группировки.

На территорию оккупированного Донбасса из Ростовской области прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения ВС РФ.

Об этом во время брифинга рассказал представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ, сообщает пресс-служба министерства.

"На временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из Ростовской области прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения ВС РФ. При этом, противник продолжает использовать для скрытого перемещения личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов из России на временно оккупированную территорию неконтролируемые украинской властью участки границы вне пунктов контроля", - отметил официальный представитель.

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Гуцуляк также подчеркнул, что командование российских оккупационных войск с 1 сентября с.г. увеличило интенсивность мероприятий по провоцированию обострения обстановки на линии разграничения. В частности, была активизирована диверсионно-разведывательная деятельность и снайперские обстрелы позиций Объединенных сил за счет дополнительных диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, прибывших на передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

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Донбасс, ВСУ, ВС РФ, АТО, Дмитрий Гуцуляк, ООС.
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