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Киев с 1 ноября отменяет все бумажные билеты в транспорте

Киев с 1 ноября отменяет все бумажные билеты в транспорте
12:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook Киевский метрополитен

Новости Украины:В Киеве с 1 ноября прекратят продажу бумажных билетов в наземном транспорте, в метрополитене - жетонов и зеленых бесконтактных карточек.

В Киеве с 1 ноября планируется прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, в метрополитене - жетонов и зеленых бесконтактных карточек.

Как передает корреспондент, об этом журналистам сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров, комментируя состояние и этапы внедрения единого электронного билета в Киеве.

"В наших планах с 1 ноября в наземном общественном транспорте - мы отказываемся полностью от бумажных билетов, то есть от билетов. Только электронный билет будет или карточка киевлянина для льготников. В подземном транспорте все станции метрополитена будут принимать электронную карточку, и все станции будут подавать только электронные карточки. С 1 ноября в подземном транспорте еще будут пользоваться зелеными картами и жетонами, но они будут постепенно выводиться. То есть, с 1 ноября мы планируем дать возможность пассажирам полностью воспользоваться электронным билетом", - сказал Назаров.

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По его данным, на оборудование для наземного транспорта для внедрения электронного билета потрачено около 360 млн грн, в Киевском метрополитене на переоборудование было потрачено около 5 млн, а на закупку программно-технических комплексов (терминалов) потратили 60 млн грн.

Он сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с частными перевозчиками, которые работают на маршрутах столицы, об их приобщении к проекту электронного билета.

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"Сейчас два частных перевозчика присоединились. Мы тестируем шесть маршрутов", - сообщил Назаров и отметил, что после тестирования перевозчики будут принимать решение, как переходить им на электронный билет.

Также Назаров сообщил, что кондукторов в наземном транспорте с 1 ноября не будет, поскольку не будет бумажных билетов.

По его словам, кондукторов перепрофилируют на контролеров, которые будут проверять оплату переезда с помощью специальных устройств.

Кроме того, он добавил, что с 1 ноября предполагается, что киевляне смогут платить за проезд в наземном транспорте с помощью обычной банковской карточки. На сегодняшний день банковская карта тестируется в системе.

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Билеты, Киевский метрополитен, е-билет.
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