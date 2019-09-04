Зеленский уволил главу СБУ Херсонщины

Новости Украины:Сегодня президент Украины освободил от должности Эдуарда Крицына.

Президент Владимир Зеленский своим указом освободил от должности управления Службы безопасности Украины в Херсонской области Эдуарда Крицына.

Об этом сообщает Офис президента, указ № 651/2019 от 4 сентября.

Крицын возглавлял управление СБУ в Херсонской области с 15 июня 2018 года.

Напомним, начальником Главного управления Национальной полиции во Львовской области назначен полковник полиции Василий Виконский, ранее занимавший должность руководителя полиции Хмельницкой области.

Ранее, национальная полиция Украины начинает подготовку операторов беспилотников.