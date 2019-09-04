Скачать
Среда, 04.09.2019
В Украине будут отмечать День безопасности пациентов: названа дата
В Украине будут отмечать День безопасности пациентов: названа дата
Лучше бы уволили Столара: реакция Гончарука на увольнение Кличко
Лучше бы уволили Столара: реакция Гончарука на увольнение Кличко
Ломаченко - лучший боксер августа по версии WBA
Ломаченко - лучший боксер августа по версии WBA
Samsung готовится представить второе складное устройство
Samsung готовится представить второе складное устройство

Зеленский уволил главу СБУ Херсонщины

Зеленский уволил главу СБУ Херсонщины
18:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Сегодня президент Украины освободил от должности Эдуарда Крицына.

Президент Владимир Зеленский своим указом освободил от должности управления Службы безопасности Украины в Херсонской области Эдуарда Крицына. 

Об этом сообщает Офис президента, указ № 651/2019 от 4 сентября.

Крицын возглавлял управление СБУ в Херсонской области с 15 июня 2018 года.

Напомним, начальником Главного управления Национальной полиции во Львовской области назначен полковник полиции Василий Виконский, ранее занимавший должность руководителя полиции Хмельницкой области.

СБУ заблокировала механизм финансирования "ДНР"

Ранее, национальная полиция Украины начинает подготовку операторов беспилотников.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Херсонская область, Владимир Зеленский, Эдуард Крицын.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: модный деловой дизайн для офиса (Фото)
02 Кара Делевинь снялась топлес для обложки глянца (Фото)
03 Переход Коноплянки из Шальке в Шахтер: названа сумма трансфера
04 Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
05 Полезные привычки, которые уберегут вас от рака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин назначил своего представителя в Раде
Кабмин назначил своего представителя в Раде
Холода продолжаются: прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Зеленский уволил главу СБУ Херсонщины
Зеленский уволил главу СБУ Херсонщины
Во имя Земли: NASA и ESA объединяются
Во имя Земли: NASA и ESA объединяются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь