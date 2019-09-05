Новости Украины:Украинская сторона готова работать круглосуточно и без выходных для восстановления моста в Станице Луганской.

Украинская сторона готова работать круглосуточно и без выходных для восстановления моста в Станице Луганской до конца осени.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания группы в Минске.

"Начат ремонт моста в Станице Луганской. Чтобы работы были завершены до конца осени украинские мостостроители готовы работать над его восстановлением круглосуточно и без выходных", - отметила она.

Олифер подчеркнула, что "весь процесс ремонта мостового перехода должен быть полностью деполитизирован".