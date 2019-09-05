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Киберполиция задержала пирата, который освещал деятельность террористов

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Киберполиция задержала пирата, который освещал деятельность террористов
08:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Киберполиция

Новости Украины:В Донецкой области разоблачили пирата, который транслировал каналы боевиков.

Работу специального сервиса организовал житель города Мариуполь. За ежемесячную оплату он незаконно предоставлял пользователям доступ к почти 2500 телеканалам и 5000 фильмам. Среди них и те, которые освещают деятельность террористических и сепаратистских организаций на территории ОРДЛО.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции.

Работники Донецкого управления киберполиции совместно со следователями полиции Донецкой области разоблачили в таких действиях 38-летнего жителя Донетчины.

Человек распространял аудиовизуальные произведения, право на которые принадлежат другим компаниям, а это около 5000 фильмов, 2,5 тысячи телеканалов для более 5000 пользователей. Для этого он создал специализированный сервис, который оборудовал услугой для сокрытия местоположения сервера.

Предоставление подписки к этому сервису осуществлялось следующим образом: когда клиент заходил на сайт впервые, ему предоставлялся доступ к порталу в тестовом режиме на 24 часа. После тестирования заинтересованное лицо обращалась к администратору портала для оформления подписки. В дальнейшем злоумышленник предоставлял инструкцию оплаты услуги с помощью электронных кошельков. После оплаты пользователь получал доступ к телеканалам и фильмам.

Полицейские провели обыск в его квартире в городе Мариуполь (Донецкая область). Изъят системный блок, ноутбук с программным обеспечением управления админпанелью ТВ-портала, флэш-носители с данными и два блокноты с черновыми записями. Всю технику направили на экспертизу.

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Уголовное производство начато по ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК Украины. Нанесенный злоумышленником убытки сейчас устанавливают эксперты. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

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