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Украину накрыла волна пищевых отравлений: в ГСЧС зафиксировали новый случай

Украину накрыла волна пищевых отравлений: в ГСЧС зафиксировали новый случай
09:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:За два дня, в трех областях Украины, госпитализировали почти 40 человек с пищевым отравлением.

Во Львовской, Волынской областях и в Черкассах с пищевыми отравлениями госпитализировано 39 человек, из которых 8 детей. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Так, во Львовской области 3 и 4 сентября в Новояворовскую райбольницу с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы 11 человек (среди них 1 ребенок), которые 31 августа отмечали свадьбу в ресторане в с. Наконечное.

В Волынской области 2-3 сентября в Любешовскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 16 человек (из них 2 ребенка), которые 31 августа посещали кафе в с. Зализныця.

Во Львовской области госпитализированы 11 человек

В Черкассах 2-4 сентября в инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 12 человек (из них 5 детей), принимавших в пищу полуфабрикаты, приобретенные в магазине.

Во всех случаях на местах осуществляются комплексы противоэпидемических мероприятий.

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Украина, Львовская область, Отравление, Черкассы, Волынская область.
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