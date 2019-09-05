Красный Крест направил на Донбасс 160 тон гумпомощи

Международный комитет Красного Креста направил жителям временно оккупированных территорий Донбасса более 160 тонн гуманитарной помощи.
Как сообщает Госпогранслужба, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проехали 9 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК.
Жители временно оккупированных территорий получат гигиенические и продуктовые наборы, строительные материалы общим весом 166,55 тонны.
Как сообщалось ранее, Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой области 13 грузовиков с гуманитарной помощью.