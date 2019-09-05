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Нацполиция документы с офиса "Укрэнерго"

Нацполиция документы с офиса "Укрэнерго"
16:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Обыски в офисе компании проводят в связи с подозрением в махинациях во время закупок товаров в 2016 году.

Сотрудники Национальной полиции проводят обыски в центральном офисе Оператора объединенной энергосистемы Украины – компании "Укрэнерго" и изымают документы, подозревая компанию в возможных нарушениях во время проведения закупок товаров и работ с 2016 года. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго". 

"Повод для обысков - предположение Нацполиции относительно вероятных нарушений во время публичных закупок товаров и работ, которые компания проводила с 2016 года. При этом пока остается неясным, в каких именно правонарушениях подозревают работников ”Укрэнерго” и какой вред они причинили", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что сегодня в центральном офисе НЭК "Укрэнерго" в Киеве Главное следственное управление Национальной полиции в Киевской области начало обыски.

"Утром правоохранители на несколько часов заблокировали работу компании. Сейчас сотрудники компании вернулись на рабочие места, правоохранители изымают документы, им предоставлен доступ к офисной технике", - сообщила пресс-служба.

СБУ проводит обыски в офисе "Укрэнерго"

По информации компании, также проводятся обыски в помещениях пяти руководителей "Укрэнерго" высшего и среднего звена, руководителей региональных центров обеспечения строительства и закупок обособленных региональных подразделений компании.

"Разрешение на обыски дал Печерский райсуд Киева почти четыре недели назад (12 августа) в рамках уголовного производства, которое было открыто десять месяцев назад - в октябре 2018 года", - говорится в сообщении.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны.

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Киев, СБУ, Обыск, Укрэнерго, Нацполиция.
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