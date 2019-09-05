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В ГСЧС потушили пожар на мусоросортировочном заводе в Киевской области

В ГСЧС потушили пожар на мусоросортировочном заводе в Киевской области
22:09 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Пожар на мусорной свалке в Демидове возле Киева потушен.

Спасатели ликвидировали возникший в четверг утром пожар на территории мусоросортировочного завода в с.Демидов Вышгородского района Киевской области.

"Пожар локализован в 15.30 на площади 1,5 га, а в 18.05 ликвидирован", - сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К тушению привлекались 18 человек личного состава, два трактора, водовозка, два самосвала по 20 тонн и три единицы другой техники.

Возле Киева горел мусор на территории сортировочного завода

Как сообщалось, информация о возгорании поступила спасателям в 8.37. По их прибытию было установлено, что горит мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га отдельными очагами.

Демидов находится в 20 км от Киева, население - 3,7 тыс. чел. Рядом с населенным пунктом расположен популярный у киевлян частный зоопарк.

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Киев, Пожар, ГСЧС.
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