Варили амфетамин: в Киеве арестовали трех преступников

Новости Украины:В Киеве выявлена лаборатория по изготовлению амфетамина, задержаны три человека.

В Киеве выявлена лаборатория по изготовлению психотропных веществ, а также задержаны лица, обеспечивавшие ее функционирование.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

”В ходе проведения обысков по местам проживания фигурантов правоохранители изъяли около 300 г психотропного вещества амфетамин, лабораторные принадлежности, использовавшиеся для его изготовления, вещество растительного происхождения, денежные средства в сумме почти 70 тыс. грн и другие вещественные доказательства”, - говорится в сообщении.

Фигурантам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Изъятые вещи и предметы направлены в экспертное учреждение для проведения экспертных исследований.