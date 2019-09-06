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"Экоцид": СБУ провела проверку выбросов на аглофабрике АрселорМиттал

"Экоцид": СБУ провела проверку выбросов на аглофабрике АрселорМиттал
05:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Сотрудники СБУ вернулись на предприятие для проверки агломерационной фабрики метпроизводства.

В четверг, 5 сентября, сотрудники СБУ провели проверку агломерационной фабрики "АрселорМиттал Кривой Рог" в рамках расследования уголовного производства по статье "экоцид".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня утром сотрудники СБУ вернулись на предприятие для проверки агломерационной фабрики метпроизводства. Правоохранители совместно со специалистами областной экологической инспекции проводят замеры на стационарных источниках выбросов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ проводит расследование уголовного дела по статье 441 Уголовного кодекса Украины ("Экоцид").

Кроме того, по информации "АрселорМиттал Кривой Рог", сегодня на предприятие прибыли также представители Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, чтобы провести внеплановую инспекционную проверку на новой машине непрерывного литья заготовок № 3. При этом они ссылались на письмо Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ от 21 августа 2019 г. № 8/2/2-6817, однако предоставить его представителям предприятия отказались, утверждают в компании.

"В результате предприятие отказало в проверке представителям инспекции ядерного регулирования", - говорится в пресс-релизе.

В частности, в компании ссылаются на то, что 24 июля внеплановая проверка уже была проведена этой структурой на МНЛЗ-3. "Кроме того, аналогичные по своему содержанию действия проводились инспекцией во время обыска, который 20–21 июля проводили сотрудники СБУ в рамках расследования вышеуказанного уголовного дела. Они показали, что производственный комплекс МНЛЗ-3, который построен в рамках инвестпроекта, не представляет опасности ни для города, ни для работников предприятия. Собственные замеры предприятия это также подтвердили", - заявили в "АрселорМиттал Кривой Рог".

Там также утверждают, что предъявленные проверяющими документы не соответствуют требованиям Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контролю) в сфере хозяйственной деятельности".

Как сообщалось ранее, 3 сентября СБУ пришла на предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" для осмотра объектов коксохимического производства в рамках расследования уголовного производства по статье "экоцид".

20 июля на территорию предприятия были допущены 18 представителей Службы безопасности Украины, специалист Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Центральной инспекции по ядерной и радиационной безопасности для проведения обыска машины непрерывного литья заготовок №3. По результатам обыска была изъята машина непрерывного литья заготовок №3 и отдельные элементы оборудования.

СБУ проводит обыски в офисе "Укрэнерго"

В связи с большими габаритами объекта сотрудники СБУ оставили изъятое имущество по месту фактического расположения без возможности опечатывания.

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" - одно из крупнейших металлургических предприятий в Украине.

Компании ArcelorMittal образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.

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СБУ, Экология, Лакшми Миттал, АрселорМиттал.
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