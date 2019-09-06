На Тернопольщину поставили партию сыворотки против дифтерии

Новости Украины:Сыворотка против дифтерии была поставлена на Тернопольщину.

Тернопольская область получила партию сыворотки против дифтерии.

Об этом в Facebook сообщает областное управление здравоохранения.

"Согласно распределению Министерства здравоохранения Украины Тернопольская область получила 8 флаконов дифтерийного антитоксина на случай лечения дифтерии", - отметил начальник управления Владимир Богайчук.

Он уточнил, что дифтерийный антитоксин не будут распределять между лечебными учреждениями, а будут выдавать исключительно по необходимости. Сыворотки против дифтерии есть на базе КУ Тернопольского облсовета "База специального медицинского снабжения".

По словам Богайчука, сделать прививки против дифтерии можно бесплатно у своего семейного врача, терапевта или педиатра. Взрослые и дети могут вакцинироваться бесплатно в государственных медучреждениях, а также в частных больницах. Дифтерийный антитоксин используется для лечения и вводится в случае подозрения на заболевание человека дифтерией.

Дифтерия - опасная инфекция, которая грозит смертельным исходом и тяжелыми осложнениями. При тяжелых ее формах могут возникать нарушения работы нервной системы в виде паралича мягкого неба или дыхательных путей, что может привести к удушью. Также следствием болезни может стать поражение сердечной мышцы - миокардит.

Вакцинация является самым надежным способом защиты от болезни.