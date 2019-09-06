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На фронте погиб военнослужащий ВСУ, еще один ранен

На фронте погиб военнослужащий ВСУ, еще один ранен
08:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ООС

Новости Украины:За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь на Донбассе, погиб военнослужащий ВСУ, еще один ранен.

За минувшие сутки боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", – говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенного минскими соглашениями вооружения калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 16 обстрелов позиций ООС: дважды неподалеку Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки- из стрелкового оружия; трижды неподалеку Водяного - из станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды вблизи Лебединского - из стрелкового оружия; дважды неподалеку Новотроицкого - из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Верхнеторецкого - из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Авдеевки - из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов.

В зоне ООС погиб боец полка "Азов"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 5 обстрелов позиций ООС: в районе Зайцево - из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Пивденного - из артиллерийских систем калибра 122-мм, из минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Золотого - из станкового противотанкового гранатомета, дважды неподалеку Новгородского - из минометов калибра 120-мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

В штабе ООС добавили, что с начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия; вблизи Водяного - из минометов калибра 82-мм.

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Армия, Донбасс, ВСУ, АТО, ООС.
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