На фронте погиб военнослужащий ВСУ, еще один ранен

За минувшие сутки боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", – говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.
Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенного минскими соглашениями вооружения калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 16 обстрелов позиций ООС: дважды неподалеку Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки- из стрелкового оружия; трижды неподалеку Водяного - из станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды вблизи Лебединского - из стрелкового оружия; дважды неподалеку Новотроицкого - из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Верхнеторецкого - из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Авдеевки - из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 5 обстрелов позиций ООС: в районе Зайцево - из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Пивденного - из артиллерийских систем калибра 122-мм, из минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Золотого - из станкового противотанкового гранатомета, дважды неподалеку Новгородского - из минометов калибра 120-мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
В штабе ООС добавили, что с начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия; вблизи Водяного - из минометов калибра 82-мм.