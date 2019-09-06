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Подорвали банкомат, но деньги не забрали: фото с места происшествия на Харьковщине

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Подорвали банкомат, но деньги не забрали: фото с места происшествия на Харьковщине
12:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:Неизвестные подорвали банкомат на Харьковщине, об этом заявила продавщица магазина.

Неизвестные в ночь на пятницу подорвали банкомат в поселке Слобожанское Харьковской области.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Завладеть деньгами злоумышленникам не удалось", - сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

О происшествии в полицию сообщила продавщица магазина. Она рассказала, что неизвестные разбили стекло в окне магазина и взорвали банкомат, расположенный внутри. Деньгами злоумышленники не завладели и скрылись с места происшествия.

На месте работают специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции и передвижная криминалистическая лаборатория.

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Информация зарегистрирована в Кегичивском отделении полиции. Решается вопрос о квалификации произошедшего по Уголовному кодексу Украины.

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Харьков, Банк, Полиция, Банкомат, Нацполиция.
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