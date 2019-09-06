Запорожскую область возглавил 45-летний бизнесмен

Новости Украины:Председателем Запорожской областной государственной администрации стал бизнесмен Виталий Туринок.

Первый заместитель председателя Офиса Президента Сергей Трофимов официально представил нового руководителя Запорожской области Виталия Туринка.

Об этом говорится в указе на сайте главы государства от 5 сентября.

"Запорожский край не должен оставаться без надежного руководителя. Для меня это и политическая, и личная ответственность. Этот человек доказал свою способность быть руководителем. Это специалист, которому мы доверяем", - сказал Трофимов.

45-летний Виталий Туринок ранее не работал в государственных структурах. Имеет бизнес в Ривне. Он является совладельцем Ривненского домостроительного комбината.

У нового губернатора есть супруга и трое детей (два сына и дочь). Вся недвижимость (жилой дом на 737 "квадратов" и квартира площадью 71 м2) записана на его супругу — Галину. Кроме того, с 2012 года она арендует у Запорожского горсовета земельный участок площадь которого 2884 м2.

В декларации бизнесмен указал, что владеет тремя элитными часами. Последние — купил в 2016 году за 658 тысяч 530 гривен.

Его кандидатуру предложил Президент Владимир Зеленский.