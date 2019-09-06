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Мужчине, стрелявшего в свою жену, высунули обвинения

Мужчине, стрелявшего в свою жену, высунули обвинения
15:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Отмечается, что женщину госпитализировали, а злоумышленника, который после совершения преступления скрылся, позже задержали.

В Киеве сообщено о подозрении 53-летнему мужчине, который совершил покушение на жизнь бывшей жены.

В пресс-службе прокуратуры Киева, 5 сентября в правоохранительные органы столицы поступило сообщение о госпитализации 51-летней женщины с огнестрельным ранением.

"В ходе проведения неотложных следственных действий выяснилось, что у потерпевшей накануне возник конфликт с ее бывшим мужем. Во время ссоры последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в женщину из ружья для подводной охоты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщину госпитализировали, а злоумышленника, который после совершения преступления скрылся, позже задержали.

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Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Досудебное расследование продолжается.

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Киев, Прокуратура, Госпитализация, Убийца, Нацполиция.
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