Невнимательный водитель: жуткое ДТП на Одесской трассе

Новости Украины:В результате аварии одного человека госпитализировали.

В пятницу, 6 сентября, под Киевом на Одесской трассе столкнулись фура, спринтер, "Газель" и две легковушки.

Зачинщиком масштабной аварии стал водитель грузового авто, который сообщил, что попутал педали газа и тормоза, сообщает "Информатор".

Инцидент случился около 22:20. По словам одного из участников аварии, все машины стояли на светофоре рядом с поворотом на Чабаны по направлению в Киев. Как только загорелся "зеленый" они тронулись и фура моментально влетела в Opel, который от удара "догнал" спринтер. Грузовое авто, в свою очередь, врезалось в "Газель", которая зацепила "Жигули". Больше всего пострадал Opel и его водитель, которого госпитализировали с травмой ключицы и сотрясением мозга.

Владелец «Жигулей» самым первым покинул место аварии, так как его машина отделалась царапинами. Мужчина, который был за рулем фуры, отказался говорить с журналистами. Но другие участники ДТП сообщили, что водитель грузового авто аргументировал случившееся тем, что перепутал педали и уже не мог избежать столкновения.

Автомобили заняли все полосы движения, но проехать можно было без каких-либо сложностей. На месте работали медики, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.