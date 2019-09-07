Киевский метрополитен возобновил работу станции "Почайна"

Новости Украины:На "Почайне" бомбу не нашли, станция снова работает.

Киевский метрополитен возобновил работу в обычном режиме после проверки станции "Почайна" из-за сообщения о минировании, а также задержки на красной ветке по техническим причинам.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Синяя ветка - Станцию "Почайна" проверено, взрывоопасных предметов не обнаружено. Красная ветка - восстановлен график после задержки по техпричинам", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в столице в субботу закрыли станцию метрополитена "Почайна" из-за анонимного сообщения о минировании.