Оккупанты 8 сентября пока не нарушали "тишину" на Донбассе

Новости Украины:После 14 обстрелов позиций ВСУ в субботу, российско-оккупационные войска в воскресенье соблюдают режим тишины.

На Донбассе с начала суток по состоянию на 12.00 на линии боевого столкновения российско-оккупационные войска соблюдают режим тишины.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил на брифинге.

"Сегодня, 8 сентября, по имеющейся информации, на линии боевого столкновения российско-оккупационные войска сохраняют режим тишины. Вражеских обстрелов позиций наших мужественных защитников не зафиксировано", - сказал он.

Гуцуляк добавил, что подразделения Объединенных сил ежеминутно находятся наготове к коварным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск.

Как сообщалось, 7 сентября на Донбассе оккупанты 14 раз нарушили режим тишины, потерь среди украинских военных не было.