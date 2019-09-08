ДТП на Львовщине: один человек погиб, еще трое госпитализированы

Новости Украины:Вследствие столкновения во Львовской области один человек погиб и трое получили травмы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 8 сентября, около 7.20 на автодороге "Киев-Чоп" между селами Плавья и Тухолька в Сколевском районе.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили "Опель Вектра", которым управлял 32-летний иностранец и грузовик "Вольво" под управлением 45-летнего жителя Киевской области.

В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.

Трое пассажиров "Опеля" - двое иностранцев в возрасте 37 лет и 25-летняя жительница Закарпатья, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации.