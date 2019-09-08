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Мужчина с ножом напал на продавца шаурмы в центре Одессы

Мужчина с ножом напал на продавца шаурмы в центре Одессы
19:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:В центре Одессы неизвестный ударил ножом продавца шаурмы.

В центре Одессы вечером в субботу неизвестный ударил ножом продавца шаурмы.

Как передает корреспондент, конфликт, по словам очевидцев, произошел у ларька с фаст-фудом на улице Преображенской.

"Мужчина стал выяснять отношения с шаурмистом, при этом достал нож и ранил продавца в область сердца", - утверждают свидетели, подчеркивая, что рана была глубокая. Они же сразу вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали.

По имеющимся сведениям, полиции удалось задержать подозреваемого злоумышленника, при котором были два ножа.

В полиции пока не дают официальных комментариев, хотя самого факта данного ЧП не отрицают.

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Как сообщалось ранее, 5 сентября полиция открыла уголовное производство по факту массового отравления людей шаурмой в торговом павильоне в с. Авангард Овидиопольского района Одесской области. В результате вспышки острой кишечной инфекцией пострадали 45 человек, в том числе 11 детей.

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Одесса, Нападение, Фаст фуд.
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