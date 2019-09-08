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Аграрии из многих регионов Украины привезли во Львов лучшие сорта вина

Аграрии из многих регионов Украины привезли во Львов лучшие сорта вина
20:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ЛОДА

Новости Украины:Во Львове проходит фестиваль винограда и вина.

Во Львов привезли свои лучшие сорта винограда аграрии из многих регионов Украины. Здесь проходит второй фестиваль винограда и вина "Галицкая лоза".

Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

"На территории Дворца искусств в областном центре продолжается II Львовский фестиваль винограда и вина "Галицкая лоза". Его участниками стали виноградари и виноделы из Львовщины и других регионов Украины. Целью проведения мероприятия является популяризация отрасли виноградарства, демонстрация перспектив и возможностей выращивания винограда на Львовщине", - говорится в сообщении.

Как рассказал и.о. директора департамента агропромышленного развития Львовской ОГА Павел Дигдало, фестиваль является хорошей возможностью для гостей и жителей города познакомиться с достижениями наших виноградарей, кропотливая работа которых представлена гроздьями различных сортов винограда и продукции из него.

В рамках фестиваля уже состоялись выставка и дегустация районированных столовых сортов винограда, выращенных на Львовщине, познавательные мероприятия на тему виноградарства и виноделия, мастер-классы, тематические лекции, аукционы, угощение вкусняшками, сделанными из винограда.

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Организаторы фестиваля - общественная организация "Союз виноградарей и виноделов Львовщины" и департамент агропромышленного развития Львовской облгосадминистрации.

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Львовская область, Вино, Виноград, Львовская ОГА, Павел Дигдало.
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