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В столице из озера достали тело девушки (Видео)

В столице из озера достали тело девушки (Видео)
00:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:В Киеве женщина утонула в озере.

Столичные спасатели утром 8 сентября извлекли из озера в Голосеевском районе тело женщины. Медики могли лишь констатировать ее смерть.

Как сообщает «Информатор», информация о страшной находке поступила правоохранителям около 07:20. В озере недалеко от улицы Маршала Конева увидели тело без признаков жизни.

На место выехали экстренные службы. Спасатели достали женщину из воды, она находилась на поверхности, в нескольких метрах от берега. Личность погибшей не установлена. На вид ей 35-40 лет. Погибшая была в одежде, но никаких личных вещей при ней не нашли.

На противоположном берегу лежал рюкзак, который может принадлежать погибшей. Подробности инцидента выясняет полиция.

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Киев, Полиция, Озеро, Столица.
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