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Пожар в киевской многоэтажке унес жизнь женщины

Пожар в киевской многоэтажке унес жизнь женщины
06:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В результате пожара в киевском жилом доме погибла женщина.

В результате пожара в многоэтажке в Святошинском районе столицы погибла женщина.

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Огонь вспыхнул в квартире на девятом этаже. Когда на место приехали сотрудники ГСЧС в квартире обнаружили бездыханное тело женщины около 50 лет. На месте работали 6 единиц пожарно-спасательной техники и 4 кареты скорой.

Пожар быстро был локализован. Причины возгорания должно установить следствие.

Свидетели увидели клубы дыма и побежали в квартиру, пытались самостоятельно выбить дверь, однако из-за сильного задымления не смогли этого сделать.

Во время пожара погибла 56-летняя хозяйка квартиры, из квартиры удалось спасти кота.

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Киев, Пожар, Спасатели, Огонь, ГСЧС.
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