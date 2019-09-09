В Днепре мужчина на глазах у детей ударил ножом собаку

Новости Украины:В Днепре пьяный мужчина мучал и бил собаку на глазах у детей, после истязаний перерезал собаке горло.

На улице Новокузнечной пьяный мужчина на глазах у детей издевался над собакой, а потом ударил ее ножом.

Как сообщает «Информатор», соответствующий вызов поступил в полицию вечером 8 сентября. Соседи вызвали правоохранителей и написали заявление на живодера. По предварительной информации, пьяный мужчина на глазах у детей бил и мучал собаку, а потом ударил ее ножом.

После он погрузил животное на плечо, занес во двор и перерезал собаке горло, повредив трахею. Животное срочно доставили в круглосуточную ветеринарную клинику, где его в тот же вечер и прооперировали.

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