В Днепре мужчина на глазах у детей ударил ножом собаку

На улице Новокузнечной пьяный мужчина на глазах у детей издевался над собакой, а потом ударил ее ножом.
Как сообщает «Информатор», соответствующий вызов поступил в полицию вечером 8 сентября. Соседи вызвали правоохранителей и написали заявление на живодера. По предварительной информации, пьяный мужчина на глазах у детей бил и мучал собаку, а потом ударил ее ножом.
После он погрузил животное на плечо, занес во двор и перерезал собаке горло, повредив трахею. Животное срочно доставили в круглосуточную ветеринарную клинику, где его в тот же вечер и прооперировали.
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