Боевики применяют запрещенное Минскими соглашениями оружие

Новости Украины:Противник с полуночи четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил.

Об этом сообщил пресс-центр ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – один обстрел.