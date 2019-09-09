Еще две свалки на Киевщине воспламенились: сводка ГСЧС

Новости Украины:В Киевской области горит мусор еще на двух свалках.

В Киевской области произошло возгорание еще на двух свалках.

Об этом сообщается на сайте столичного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС отметили, что сообщение о пожаре поступило почти одновременно - в 14:48 и в 14:11, тушение пожаров продолжается.

В городе Сквира на территории ПК ”Сквирское коммунальное хозяйство” работают спасатели городской 7-й Государственной пожарно-спасательной части.

В Васильковском районе, недалеко от трассы Васильков - Великая Бугаевка на территории санкционированной свалки ”Закрытая городская свалка” работает дежурный караул 29-й пожарно-спасательной части города Васильков.

Сегодня, 9 сентября, в 09:30 возник пожар на территории несанкционированной свалки возле села Триполье Обуховского района.