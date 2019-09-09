ДТП в Одессе: количество пострадавших

Новости Украины:В Одессе при столкновении маршрутки и троллейбуса пострадали 7 человек.

Сегодня в Одессе при столкновении маршрутки и троллейбуса пострадали 7 человек.

Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.

"С места происшествия в больницу доставили 5 человек с ушибами и ссадинами, позже обратились еще 2 человека", - сообщили в ведомстве.

Как известно, сегодня, 9 сентября, в центре Одессы маршрутка столкнулась с троллейбусом. Патрульная полиция сообщила, что количество пострадавших устанавливается.