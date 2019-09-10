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В Николаевской области депутат требовал взятку в размере 15 тыс. долларов

В Николаевской области депутат требовал взятку в размере 15 тыс. долларов
03:46 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Депутат требовал взятку в размере 15 тыс. долларов за аренду земельного участка.

На Николаевщине местный депутат требовал взятку в размере 15 тыс. долларов за передачу в аренду земельного участка площадью 200 кв м. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Департамент защиты экономики национальной полиции Украины.

“Установлено, что 15 тыс. долларов США взятки требовались за передачу в аренду земельного участка площадью 200 м.кв. на территории одного из городов области. К незаконной схемы чиновник привлек посредника”, — говорится в сообщении.

Так, 9 сентября, депутата и посредника задержали сразу после получения 15 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

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“В настоящее время проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Решается вопрос о задержании фигурантов в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Николаевская область, Взятка, Земельный участок, Депутат требовал взятку, Взятка за земельный участок.
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