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Харьков без Жукова: суд отменил решение о возврате проспекта советского маршала

Харьков без Жукова: суд отменил решение о возврате проспекта советского маршала
12:38 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины:Суд в Харькове признал противоправным решение о возврате проспекта Жукова.

Харьковский окружной административный суд признал противоправным переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.

"Признать противоправным и отменить решение Харьковского городского совета Харьковской области, принятого на 27 сессии 7 созыва 19 июня 2019 года №1667/19 "О рассмотрении электронной петиции", - говорится в решении.

Нужно отметить, что что решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня вынесения.

Тем не менее, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович уже поздравил украинцев с таким решением: "Победа! Суд отменил решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова".

Напомним, что 19 июня харьковский горсовет принял решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Местная полиция открыла уголовное дело из-за этого решения.

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Харьков, Памятник, Суд, Геннадий Кернес, Владимир Вятрович, Декоммунизация, Георгий Жуков.
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