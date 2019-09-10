Харьков без Жукова: суд отменил решение о возврате проспекта советского маршала

Новости Украины:Суд в Харькове признал противоправным решение о возврате проспекта Жукова.

Харьковский окружной административный суд признал противоправным переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.

"Признать противоправным и отменить решение Харьковского городского совета Харьковской области, принятого на 27 сессии 7 созыва 19 июня 2019 года №1667/19 "О рассмотрении электронной петиции", - говорится в решении.

Нужно отметить, что что решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня вынесения.

Тем не менее, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович уже поздравил украинцев с таким решением: "Победа! Суд отменил решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова".

Напомним, что 19 июня харьковский горсовет принял решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Местная полиция открыла уголовное дело из-за этого решения.