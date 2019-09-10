На Донбассе зафиксированы два провокационных обстрела

Новости Украины:Российские наемники обстреляли Богдановку и Катериновку, потерь нет.

Российско-оккупационные войска по состоянию на 12.00 10 сентября совершили два обстрела позиций Объединенных сил возле Богдановка и Катериновки. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"Сегодня, 10 сентября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы два провокационных обстрела наших позиций... По имеющейся информации, боевых потерь среди наших защитников от начала суток нет", - сообщил пресс-секретарь.

В частности, по словам Гуцуляка, после 07.10 боевые действия произошли возле н.п. Богдановка Донецкой области. С направления от села Петровское противник начал обстрел украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.

Подразделения Объединенных сил в течение 20 минут подавили вражескую вооруженную активность, адекватно используя легкое пехотное вооружение. Кроме этого, с 10.54 в течение 10 минут оккупанты вели обстрел из АГС защитников Катериновки.