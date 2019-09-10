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Удар ножом в спину: в Киеве мужчина получил ранение за замечание

Удар ножом в спину: в Киеве мужчина получил ранение за замечание
15:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:нацполиция

Новости Украины:56-летний мужчина попросил отдыхающих не мусорить и вести себя прилично.

В Киеве житель столицы получил несколько ударов ножом в спину. Это произошло после того, как он сделал замечание компании, которая распивала спиртные напитки во дворе жилого дома. Пострадавший в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Об этом сообщает полиция Киева.

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

56-летний мужчина попросил отдыхающих не мусорить и вести себя прилично. Между ними возник конфликт, в ходе которого один мужчина из компании на некоторое время отошел. Вскоре он вернулся с ножом и несколько раз ударил им оппонента в спину. Свидетели происшествия сразу вызвали полицию и врачей.Пострадавшего госпитализировали. 

После совершенного злоумышленник скрылся, но оперативники быстро вышли на его след и задержали нападавшего в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигурант — 54-летний киевлянин, который ранее уже имел проблемы с законом. Орудие преступления — нож — изъяли и вместе с другими вещественными доказательствами направили на экспертизу.

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По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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Киев, Столица, УК Украины, Происшествие, Нацполиция.
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