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В черкасской школе ученик распилил слезоточивый газ

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В черкасской школе ученик распилил слезоточивый газ
16:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В результате происшествие госпитализированы 20 учеников.

Во вторник, 10 сентября, в 12:30 в оперативно-координационном центре Управления из школы №29 (ул. Карбышева, 5), поступило сообщение о распылении в помещении фое агрессивной газовой смеси.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По результатам обследования школы превышений предельно допустимых норм в помещении не обнаружено. Радиационный фон в школе в норме.

Учебный процесс по состоянию на 10 сентября в заведении временно прекращен. Со школы проведена эвакуация 257 учащихся. Помещение, в котором произошло распыление газового баллончика, проветрено.

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Работники скорой медицинской помощи на месте провели обследование учеников. Для дополнительного обследования в Черкасскую областную детскую больницу госпитализированы 20 учеников. Обследование учащихся продолжается.

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Газ, Черкассы, Школа, ГСЧС.
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