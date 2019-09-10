В черкасской школе ученик распилил слезоточивый газ

Новости Украины:В результате происшествие госпитализированы 20 учеников.

Во вторник, 10 сентября, в 12:30 в оперативно-координационном центре Управления из школы №29 (ул. Карбышева, 5), поступило сообщение о распылении в помещении фое агрессивной газовой смеси.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По результатам обследования школы превышений предельно допустимых норм в помещении не обнаружено. Радиационный фон в школе в норме.

Учебный процесс по состоянию на 10 сентября в заведении временно прекращен. Со школы проведена эвакуация 257 учащихся. Помещение, в котором произошло распыление газового баллончика, проветрено.

Работники скорой медицинской помощи на месте провели обследование учеников. Для дополнительного обследования в Черкасскую областную детскую больницу госпитализированы 20 учеников. Обследование учащихся продолжается.