ЧП на Одесской ЖД: с рельсов сошли два вагона-цистерны с сжиженным газом

Новости Украины:Рядом с местом ЧП расположены жилые и промышленные здания.

Сегодня в Одесской области сошли с рельсов два вагона-цистерны с сжиженным газом.

Об этом сообщают в пресс-службе Одесской железной дороги, ЧП случилось на подъездном пути предприятия "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" станции Измаил регионального филиала "Одесская железная дорога".

"Во время выполнения маневровой работы тепловозом на участке подъездного пути между стрелочными переводами произошел сход двух грузовых вагонов со сжиженным газом-пропаном, что относится ко 2 классу опасных веществ. Страна назначения груза – Румыния", - сообщили в ведомстве.

Акцентируется, что рядом с местом, где произошел сход, расположены жилые и промышленные здания. Причина и обстоятельства транспортного происшествия сейчас выясняются.

В ОЖД подчеркнули, что, несмотря на проведение региональным филиалом "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця" комиссионных проверок состояния и дальнейшей эксплуатации железнодорожных подъездных путей, с начала года уже произошло 7 случаев схода.

Как отмечается, отсутствие должной реакции со стороны владельцев подъездных путей на выявленные замечания по устранению недостатков, приводит к нарушению графика движения и материальному ущербу.

В частности, с начала текущего года убытки железной дороги в результате таких сходов вагонов составили почти 1 млн грн.