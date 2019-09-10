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День в ООС: Боевики 7 раз нарушили режим "тишины"

День в ООС: Боевики 7 раз нарушили режим "тишины"
19:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Сегодня боевики на Донбассе совершили семь обстрелов позиций Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку от Богдановки с направления Петровского, вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска, неподалеку от Авдеевки с направления Минерального и вблизи Водяного с направления Ужовки.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку от Катериновки с направления Молодежного, вблизи Крымского с направления Желобка и неподалеку от Новозвановки с направлению Калиновой.

О потерях в рядах Объединенных сил не сообщается.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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