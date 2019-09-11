Кернес обжалует решение суда по проспекту Григоренко

Новости Украины:Харьковский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение горсовета, которым проспекту Григоренко вернули имя Жукова.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес обжалует решение суда, отменившего решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Об этом Кернес написал в Faсebook.

"Первое. Мы будем подавать апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного суда о якобы противоправном возвращении проспекту имени Жукова. Второе. Мы будем настаивать на том, что имели право вернуть его имя проспекту именно в рамках так называемого "Закона о декоммунизации", поскольку Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма", - говорится в сообщении.

Харьковский окружной административный суд, удовлетворив исковые требования граждан, в том числе, депутатов Харьковского горсовета и Харьковского областного совета, признал противоправным и отменил решение горсовета от 19 июня 2019 года, которым проспекту Григоренко вернули имя Жукова. Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней.