Скачать
Среда, 11.09.2019
Главные новости 10 сентября: перезагрузка власти, увольнение Болтона, презентация Apple и матч Украина - Нигерия
Главные новости 10 сентября: перезагрузка власти, увольнение Болтона, презентация Apple и матч Украина - Нигерия
Трамп продлил действие санкций за иностранное вмешательство в выборы
Трамп продлил действие санкций за иностранное вмешательство в выборы
Как Украина совершила камбэк в матче с Нигерией (Видео)
Как Украина совершила камбэк в матче с Нигерией (Видео)
Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы
Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы

Рыцарь с мечом: криворожская танковая бригада меняет символику (Фото)

Смотрите фото (3)
Рыцарь с мечом: криворожская танковая бригада меняет символику (Фото)
10:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Танковая бригада ВСУ в Кривом Роге обновит символику.

Криворожская танковая бригада Вооруженных сил Украины намерена перейти на новую символику, сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

"Нарукавный знак к парадному, парадно-выходного и повседневного обмундирования имеет вид геральдического щита, обратно острие подобно распределенного на черное и зеленое. Центральным элементом нарукавного знака есть золотое восходящее стилизованное изображение рыцаря, опирается на меч, вписанного в острие", - говорится в сообщении.

Как отмечается, остриеподобное разделение щита формирует стилизованное изображение черного шлыка. Черный цвет во времена украинской революции 1917-1921гг. был основным цветом повстанческого движения, что указывает на почетное наименование бригады имени Костя Пестушка - атамана повстанческой степной дивизии.

В украинских танкистов будут костюмы со специальной защитой от огня

"Изображение рыцаря указывает на наследственность танковых войск от тяжелой рыцарской конницы и выполнено в цветах присущих танковым войскам Сухопутных войск вооруженных сил Украины. Цвет и кайма щита выполнены в основных цветах герба города Кривой Рог и указывают на почетное наименование бригады – "Криворожская". Щит украшен красным кантом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Символика, Армия, ВСУ, Бригада, Танк, танкисты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать
03 Гороскоп на завтра, 11 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 С 1 октября начнет действовать новый тариф НЭК "Укрэнерго"
05 Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук собирает заседание Кабмина
Гончарук собирает заседание Кабмина
Теплая осень, но готовимся к похолоданию: прогноз погоды 11 сентября
Последнее тепло: погода 11 сентября
&quot;Железный купол&quot;: Израиль нанес 15 авиаударов по сектору Газа в ответ на две ракеты
Израиль нанес 15 авиаударов по сектору Газа
Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать
Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь