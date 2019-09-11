Рыцарь с мечом: криворожская танковая бригада меняет символику (Фото)

Новости Украины:Танковая бригада ВСУ в Кривом Роге обновит символику.

Криворожская танковая бригада Вооруженных сил Украины намерена перейти на новую символику, сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

"Нарукавный знак к парадному, парадно-выходного и повседневного обмундирования имеет вид геральдического щита, обратно острие подобно распределенного на черное и зеленое. Центральным элементом нарукавного знака есть золотое восходящее стилизованное изображение рыцаря, опирается на меч, вписанного в острие", - говорится в сообщении.

Как отмечается, остриеподобное разделение щита формирует стилизованное изображение черного шлыка. Черный цвет во времена украинской революции 1917-1921гг. был основным цветом повстанческого движения, что указывает на почетное наименование бригады имени Костя Пестушка - атамана повстанческой степной дивизии.

"Изображение рыцаря указывает на наследственность танковых войск от тяжелой рыцарской конницы и выполнено в цветах присущих танковым войскам Сухопутных войск вооруженных сил Украины. Цвет и кайма щита выполнены в основных цветах герба города Кривой Рог и указывают на почетное наименование бригады – "Криворожская". Щит украшен красным кантом.