Скачать
Среда, 11.09.2019
Главным военным прокурором Украины назначен Виктор Чумак
Главным военным прокурором Украины назначен Виктор Чумак
Зеленский лишил дипранга Арьева, Герасимова и Логвинского
Зеленский лишил дипранга Арьева, Герасимова и Логвинского
"Мне тяжело": Ломаченко сделал шокирующее признание
"Мне тяжело": Ломаченко сделал шокирующее признание
Интересные советы, которые помогут начинающему туристу в аэропорту
Интересные советы, которые помогут начинающему туристу в аэропорту

Поймали Коршуна: пограничники задержали разыскиваемого боевика "ДНР" (Видео)

Поймали Коршуна: пограничники задержали разыскиваемого боевика "ДНР" (Видео)
11:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Задержанный находился в составе "русской православной армии".

Пограничники Азово-Черноморского регионального управления на админгранице с временно оккупированной территорией Украины АР Крым во вторник задержали прибывшего с территории оккупированного полуострова в КПВВ "Чонгар" 35-летнего боевика с позывным "Коршун", сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Во время проведения фильтрационно-проверочных мероприятий пограничники установили, что это лицо подозревается в участии в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на востоке страны и находится в розыске. Установлено, что данный гражданин в 2014 году, по указанию российских кураторов, принимал активное участие в захвате органов государственной власти и местного самоуправления на территории Донецкой области, а также находился в составе "русской православной армии", и нес службу на одном из блокпостов на в въезде в Донецк со стороны Новотроицка. Со временем "Коршун" разочаровался в идеях "русского мира" и уехал на заработки в Россию, - говорится в сообщении.

В украинских танкистов будут костюмы со специальной защитой от огня

В Госпогранслужбе проинформировали, что хадержанного боевика пограничники передали сотрудникам Национальной полиции Украины для проведения дальнейших следственных действий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Крым, Донбасс, ВСУ, Чонгар, АТО, Коршун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы
03 Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать
04 С 1 октября начнет действовать новый тариф НЭК "Укрэнерго"
05 Гороскоп на завтра, 11 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук собирает заседание Кабмина
Гончарук собирает заседание Кабмина
Теплая осень, но готовимся к похолоданию: прогноз погоды 11 сентября
Последнее тепло: погода 11 сентября
Меркель: Мы видим первые шаги Зеленского
Меркель: Мы видим первые шаги Зеленского
Таисия Повалий скоро станет бабушкой: беременность невестки уже не скрыть (Фото)
Таисия Повалий скоро станет бабушкой: беременность невестки уже не скрыть (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь