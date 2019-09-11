Поймали Коршуна: пограничники задержали разыскиваемого боевика "ДНР" (Видео)

Новости Украины:Задержанный находился в составе "русской православной армии".

Пограничники Азово-Черноморского регионального управления на админгранице с временно оккупированной территорией Украины АР Крым во вторник задержали прибывшего с территории оккупированного полуострова в КПВВ "Чонгар" 35-летнего боевика с позывным "Коршун", сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Во время проведения фильтрационно-проверочных мероприятий пограничники установили, что это лицо подозревается в участии в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на востоке страны и находится в розыске. Установлено, что данный гражданин в 2014 году, по указанию российских кураторов, принимал активное участие в захвате органов государственной власти и местного самоуправления на территории Донецкой области, а также находился в составе "русской православной армии", и нес службу на одном из блокпостов на в въезде в Донецк со стороны Новотроицка. Со временем "Коршун" разочаровался в идеях "русского мира" и уехал на заработки в Россию, - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе проинформировали, что хадержанного боевика пограничники передали сотрудникам Национальной полиции Украины для проведения дальнейших следственных действий.