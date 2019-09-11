В Запорожье две школьницы попали под колеса автомобиля

Новости Украины:По словам водителя, дети переходили дорогу в неположенном месте и он не успел вовремя затормозить.

В Бердянске Запорожской области автомобиль сбил двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в патрульной полиции Бердянска.

ДТП произошло сегодня, 11 сентября, около 8 утра. Две девочки – родные сестры – возрастом 10 и 11 лет пытались перейти проезжую часть в неустановленном месте, и попали под колеса автомобиля.

По словам водителя, дети появились на дороге внезапно и он не успел затормозить. По предварительным данным, водитель был трезв. В данный момент дети госпитализированы в реанимационное отделение одной из больниц Бердянска.

Как сообщалось ранее, в Харькове школьника, перебегавшего дорогу в запрещенном месте, сбил автомобиль. От удара ребенок отлетел на несколько метров,