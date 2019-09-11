На фронте оккупант трижды нарушил режим "тишины"

Новости Украины:Оккупанты с полуночи трижды нарушили "режим тишины" на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) на Донбассе с начала суток в среду три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12:00 сегодня, 11 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Отмечается, что огонь из запрещенных образцов оружия противник не вел, но применил боевые машины пехоты и гранатометы различных типов вблизи населенных пунктов Желобок, Богдановка (Луганская обл.) и Невельское (Донецкая обл.).