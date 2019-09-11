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"Трясут" по полной: В Одесской области массовые проверки отелей

"Трясут" по полной: В Одесской области массовые проверки отелей
14:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ходе проверок провоохранители составили 78 административных протоколов на руководителей Одесских гостинец.

В связи с пожаром в отеле "Токио Стар", в котором в ночь на 17 августа погибли 9 человек, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям внепланово проверили более 200 гостиниц и учреждений отдыха Одесской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области, проверка гостиниц, учреждений отдыха и оздоровления была начата во исполнение поручения премьер-министра Украины, отданного в связи с пожаром в "Токио Стар".

"По состоянию на 10 сентября проверено 228 объектов. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 78 административных протоколов на руководителей и ответственных должностных лиц", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что владельцы некоторых объектов отсутствовали на местах в ходе проверки, или не допускали представителя ГСЧС в помещения, что исключает ее проведение.

Администратору отеля "Токио Стар" сообщили о подозрении

"О таких случаях специалисты ГСЧС будут информировать правоохранительные органы и органы местного самоуправления для воздействия на субъекты хозяйствования", - говорится в сообщении.

Всего в Одесской области под соответствующую проверку подпадает 1001 объект. Закончить указанные меры планируется до 16 декабря текущего года.

По данным ведомства, при проведении проверок особое внимание спасатели обращают на оборудование помещений системами противопожарной защиты (сигнализации), наличие источников наружной противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения, подъездные пути к зданиям и сооружениям, соответствие путей эвакуации и пр.

Также во время проверок сотрудники ГСЧС проводят инструктажи о мерах пожарной безопасности с руководителями указанных объектов и обслуживающим персоналом.

Как сообщалося ранее, в ночь на 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли девять человек, еще девятерых госпитализировали.

Среди погибших – 10-летняя жительница Сум и ее мать, гражданка Австралии, жители Днепра, Киева, Одесской области. Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших – отравление продуктами горения.

Пожарным удалось локализовать пожар на военном полигоне Харьковской области

Владелец гостиницы, предприниматель Вадим Черный 20 августа был взят под стражу Киевским районным судом Одессы. 28 августа во время судебного заседания, во время которого рассматривалась апелляция Черного на меру пресечения, представитель прокуратуры заявил, что совладелец гостиницы Сергей Дурач уже покинул Украину. Черный заявил, что Дурач не скрывается за рубежом, а отсутствует в связи с запланированной поездкой и скоро вернется в Украину. Однако 2 сентября стало известно, что прокуратура сообщила о подозрении совладельцу, который от органа досудебного расследования скрывается.

11 сентября правоохранители сообщили о подозрении старшему администратору отеля.

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Одесса, Пожар, Проверки, ГСЧС, Токио-Стар.
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