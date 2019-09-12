В Донецкой области три добровольческие батальоны передали свое оружие Нацполиции (Видео)

Новости Украины:Бойцы трех добровольческих батальонов передали свои запасы вооружения Нацполиции.

В Донецкой области бойцы трех батальонов решили добровольно передать вооружение полицейским.

Об этом информирует Департамент коммуникации Нацполиции.

"Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение добровольно передать остатки оружия полицейским. Добровольцев, которые пять лет защищали независимость Украины, поблагодарил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин во время рабочего визита на Донетчину", - говорится в сообщении.



Отмечается, что процесс передачи вооружения состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, СБУ, командования добровольческих подразделений.



На месте работали следователи и работники взрывотехнической службы. Полицейские также обеспечили общественную безопасность во время процедуры передачи оружия.

Вячеслав Аброськин поблагодарил добровольцев за преданную службу украинскому народу и отметил, что это оружие будет служить для оказания отпора вооруженной агрессии РФ и защиты страны.